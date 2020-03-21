رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو لتعليق أنشطة المنشآت المعرضة للإصابة بالفيروسات لمدة 15 يوما



دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون إلى تعليق تشغيل المرافق الدينية والرياضية الداخلية والترفيهية لمدة 15 يوما، بداية من اليوم السبت؛ في محاولة لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن رئيس الوزراء حذر - في رسالة عامة بشأن حملة "التباعد الاجتماعي" - من أن الحكومة ستصدر أمراً إدارياً بحظر التجمعات إذا لم تلتزم المرافق بالإرشادات القطاعية للعمليات التجارية.

ووصف تشونج الأيام الخمسة عشر المقبلة بأنها فترة "حرجة" حول ما إذا كانت الحكومة ستنجح في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشدد على أن "الحكومة تحث بقوة المنشآت الرياضية والترفيهية الدينية والداخلية المعرضة للعدوى العنقودية على تعليق عملياتها لمدة 15 يوما".

وعلى الرغم من دعوة الحكومة لضبط النفس استمرت بعض الكنائس في تقديم الخدمات الدينية في عطلة نهاية الأسبوع.. وفي الأسابيع الأخيرة تم الإبلاغ عن إصابات جماعية في الكنائس البروتستانتية بعد أن تلاشى الجزء الأكبر من الحالات المرتبطة بإحدى الطوائف الدينية.

وحذر تشونج من أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات أقوى ضد المنشآت التي لا تلتزم بالأوامر الإدارية للسلطات.

وأشار إلى أنه "بالنسبة للمنشآت التي لا تتبع الأوامر، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق الكيانات ورفع دعاوى التعويض".

وقال تشونج: "يجب ألا ننسى أننا بحاجة إلى الحفاظ على الدافع عن البعد الاجتماعي بطريقة أقوى من أي وقت مضى لوقف انتشار الفيروس بشكل واضح ولإعادة روتين سلمي لأطفالنا".