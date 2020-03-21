أصبح رجل يبلغ من العمر 38 عاما، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في زيمبابوي، ليقترب عدد الدول الأفريقية التي اكتشفت حالات الإصابة من 40 دولة.

وقال وزير الصحة اوبديا مويو في وقت متأخر ليلة، أمس الجمعة، إن الرجل الذي يقيم في المقصد السياحي الشهير " فيكتوريا فولز" عاد من رحلة إلى بريطانيا يوم 15 مارس الجاري .

وأضاف مويو في بيان، أن الرجل خضع للحجر الذاتي عندما عاد إلى زيمبابوي واتصل بطبيبه عندما مرض، ثم أخطر الطبيب، فريق الطوارئ للتعامل السريع مع الفيروس.

وتابع أن الوزارة تتعقب جميع الأشخاص الذين من المحتمل أن يكون الرجل قد اختلط بهم.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن أفريقيا نجت إلى حد كبير من هذا الوباء لأسابيع، لكنها سجلت الآن أكثر من 700 حالة إصابة و17 حالة وفاة على الأقل.

وهناك مخاوف من ألا تستطيع النظم الصحية الوطنية الضعيفة في أفريقيا الصمود أمام تفشي المرض.