رئيس وزراء روسيا: نعمل على الحد من تأثير كورونا على الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن اقتصاد بلاده يتأثر بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمي، والتقلبات في أسواق الأسهم والطاقة، مؤكدا أن حكومته تتخذ خطوات للحد من هذه الآثار.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة حول القضايا الاقتصادية، اليوم السبت: "إن الاقتصاد الروسي يتأثر حاليا بعاملين سلبيين، هما عدوى فيروس (كورونا) والتقلبات الكبيرة في أسواق الأسهم وأسواق النفط والغاز العالمية".

وأضاف رئيس الحكومة الروسية: "نحن نتخذ إجراءات استباقية للحد من هذه الآثار على النظام المالي الروسي، والحفاظ على القطاع الحقيقي وشعبنا".

ولفت إلى أن حكومته وافقت على خطة تدابير ذات أولوية لضمان التنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة تعمل في هذا المسائل بالاشتراك مع البنك المركزي الروسي.

ووعد ميخائيل ميشوستين بتقديم الدعم للشركات في حالة تفاقم الوضع في البلاد، موضحا أن التسريح من العمل في الوضع الحالي يتعين أن يكون الملاذ الأخير، مؤكدا أن السلطات الرسمية ستراقب هذا الموضوع بحيث لا يحدث ذلك من قبل الشركات.