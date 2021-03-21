محكمة إسرائيلية تعطي السلطات الحق في مطالبة المعلمين بحصولهم على لقاح كورونا

قضت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد بأن من حق السلطات المحلية منع المعلمين من دخول المدارس إذا لم يوافقوا على تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا أو ما يفيد بالحصول على اللقاح.



ورفضت محكمة العمل المركزية في تل أبيب دعوى قدمتها مدرسة معاونة ضد مطالبة أصحاب العمل والبلدية المحلية لها بتقديم اختبار فيروس كورونا بنتيجة سلبية كل أسبوع، أو الحصول على التطعيم، إذا ما كانت تريد مواصلة التدريس في مدرسة ببلدة شمال شرق تل أبيب.



وقالت المحكمة، في بيان، إن حق مقدمة الدعوى بشأن خصوصية جسدها ليست أكبر "في هذه المرحلة" من حق التلاميذ والآباء والموظفين في الحياة والصحة، وبالتالي "حق البلدية والتزامها بحماية هؤلاء".



ولفتت المحكمة إلى الحاجة لإيجاد توازن بين هذه الحقوق المتداخلة.



ومنذ أطلقت إسرائيل أكبر حملة تلقيح في تاريخها، قبل ثلاثة أشهر، تلقى أكثر من خمسة ملايين، من أصل 9.3 مليون مواطن، جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتيك، فيما حصل أكثر من 4.5 مليون على الجرعتين المطلوبتين.



وبالفعل بدأت أعداد الإصابات والحالات الحرجة في التراجع.