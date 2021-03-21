 وزير النقل يكرم عددا من الأمهات العاملات بالوزارة - بوابة الشروق
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وزير النقل يكرم عددا من الأمهات العاملات بالوزارة

أحمد سعداوي
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 6:41 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 6:41 م

كرم وزير النقل كامل الوزير، اليوم، عددا من الأمهات العاملات في وزارة النقل، فى ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة المصرية وضرورة الارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطنى والإنسان.

وأكد الوزير أن هذا التكريم يجسد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتكريم كافة الأمهات وتكريم المرأة المصرية التي تشارك دائما بدورها الإيجابي في صناعة مستقبل افضل لمصرنا الحبيبة.

وأشار إلى حرص وزارة النقل على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى هيئاتها وشركاتها التابعة وهو ما يدل على مدى التقدير والثقة التي توليها الوزارة لكل العلامات بها.

كما توجه الوزير بالشكر للأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن، داعياً جميع العاملين والعاملات لبذل المزيد من العمل والجهد في تحقيق أهدافه.

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