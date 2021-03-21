الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف العدوان» على السعودية

دان الاتحاد الأوروبي الهجوم الأخير الذي نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية على منشأة نفطية في العاصمة السعودية الرياض، مشددة على ضرورة "وقف العدوان" على المملكة.

وقالت هيئة السياسة الخارجية الأوروبية، في بيان أصدرته السبت، إن الاتحاد "يدين هجوم الأمس الذي نفذ بطائرات مسيرة ضد منشأة نفطية في الرياض، والذي تبنته أنصار الله"، مضيفة أن العملية تمثل "آخر حلقة في سلسلة من الهجمات الخطرة التي تستهدف المواقع بمختلف مناطق السعودية".

واعتبرت الهيئة أن "ذلك يعرض المدنيين والبنية التحتية الحيوية للخطر"، مشددة على أنه "لا بد من وقف هذا العدوان".

وقال البيان إن مثل هذه الهجمات تؤدي إلى "تكثيف المواجهات والضربات والعنف بداخل اليمن، والتي يتحمل المدنيون، وبينهم الأطفال، وطأتها"، مجددا رفض الاتحاد الأوروبي كافة العمليات التي تستهدف اليمنيين.

وتابع أن الهجمات داخل وحول اليمن تقوض من جهود المبعوث الأممي، مارتين غريفيث، وتؤخر فرص حل النزاع، مطالبا الأطراف كافة بالوفاء بالتزاماتها والتعاون معه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، تنفيذ عملية هجومية بست طائرات مسيرة استهدفت شركة "أرامكو" النفطية السعودية.

بدورها، أفادت وزارة الطاقة السعودية بأن مصنع "أرامكو" في الرياض تعرض للهجوم بطائرات مسيرة من اليمن، واندلع نتيجة لذلك حريق تمت السيطرة عليه دون وقوع ضحايا أو إصابات، ولم يؤثر الاعتداء على إمدادات الشركة من النفط والمنتجات.