الجيش الليبي يبدأ في إعدام 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة

بدأت السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.



وقال مسؤول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلي، لـ"بوابة الوسط" الليبية إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم في تجهيز المفخخات والدقم التي كانت تستخدمها الجمعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطني المدينة.



وأوضح النايلي أن السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين في المدينة.



مسؤول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية أكد أيضًا أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التي عانت الحروب من هذه المخلفات التي تهدد أمن وسلامة أهالي درنة بشكل كبير".