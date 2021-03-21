تفريق تجمع احتجاجى مناهض لقيود كورونا بمدافع المياه في أمستردام

استخدمت الشرطة في أمستردام خراطيم المياه لتفريق تجمع احتجاجي مصرح به ضد لوائح فيروس كورونا في الساحة الواقعة أمام متحف ريكس اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية "ايه إن بي" بأن السلطات حاصرت حوالي 1000 متظاهر على حافة منطقة القناة التاريخية، وتم نقل العديد منهم إلى مناطق في ضواحي المدينة.

وتم توزيع الأقنعة الواقية. ولم ترد أنباء عن اعتقالات.

وشهدت هولندا سلسلة من الاحتجاجات ضد إجراءات فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، أسفر بعضها عن أعمال عنف.

وبدأ عدد الإصابات اليومية الجديدة في الارتفاع مرة أخرى في البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 7650 حالة بين صباح الجمعة وصباح السبت، وفقا لهيئة الصحة، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ بداية يناير.