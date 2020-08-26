 بايدن: أشعر بخيبة أمل شديدة بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة - بوابة الشروق
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بايدن: أشعر بخيبة أمل شديدة بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة

جو بايدن
جو بايدن
هديل هلال
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 5:12 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 5:12 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» بعد إعلان تركيا انسحابها من اتفاق إسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأضاف في بيان أن «هذه نكسة محبطة جدا بالنسبة إلى الحركة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة»، وذلك حسبما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وانسحبت تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف، إذ نشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد السبت، بالرغم من تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار السلبية، في ظلّ تصاعد العنف المنزلي وجرائم القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي.

وأبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ«اتفاقية إسطنبول» عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث.

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