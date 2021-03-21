السلطات السودانية تصادر السيارات المهربة وغير المقننة

قررت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة ومحاربة الظواهر السلبية بالسودان، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، مصادرة جميع السيارات المهربة وغير المقننة، الموجودة داخل السودان اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال الفريق الركن دكتور عبد الهادي عبد الله عثمان، المقرر والمنسق الفني للجنة، إن الاجتماع قرر بدءا من اليوم منع دخول أية سيارات مهربة للبلاد، وتقديم أي شركة أو شخص يقوم بإدخال سيارة مهربة إلى داخل السودان، للمساءلة القانونية.

وأضاف أن اللجنة قررت أيضا تشكيل قوات مشتركة تضم كل الأجهزه الأمنية في كل ولايات السودان لمصادرة الأسلحة المخبأة والسيارات والدرجات البخارية غير المقننة والمهربة لصالح الدولة.

وأوضح أن اللجنة أوصت أيضا بمصادرة الجرارات التي تحمل السيارات غير المقننة التابعة لدول الجوار عند القبض عليها داخل السودان، مشيرا إلى أن اللجنة قررت بيع السيارات المهربة التي تمت مصادرتها لشركة "جياد" لصهرها واستخدامها كحديد خردة.

وقال إن اللجنة أوصت بتكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول السلاح والسيارات غير المقننة إلى السودان، كما قررت تكثيف العمل لجمع السلاح في كل ولايات السودان خلال العام ٢٠٢١، اعتبارا من اليوم، ومنح القوات التي تقوم بمصادرة السيارات المهربة نسبة ٢٥٪ من قيمة المضبوطات.