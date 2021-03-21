الإسكان: الإعلانات الوهمية عن بيع مشروعات تابعة للوزارة تعتبر نصب واحتيال

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المركز الإعلامي التابع للوزارة رصد خلال الفترة الماضية مجموعة من إعلانات الإسكان المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن بعض الشركات تستغل صور المشروعات التي تم إنجازها بالفعل من قبل وزارة الإسكان للترويج لأنفسهم، من خلال عرضها مع إعلانهم عن فتح باب الحجز لهذه الوحدات.

وأوضح أن عملية الرصد مستمرة منذ فترة حتى تتمكن الوزراة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الإعلانات المضللة، مشيرًا إلى استغلالهم لصور من مباني العاصمة الإدارية الجديدة للدعاية للشركة، ما يؤدي إلى خداع المواطنين.

وذكر أنه تم رصد شركات وهمية تحت مسمى تطوير عمراني تبيع للمواطنين وحدات سكنية في المدن الجديدة التي تشيدها وزارة الإسكان، لافتًا إلى إصدار الوزارة لبيانها اليوم لتحذير المواطنين وحمايتهم من التعامل مع هذه الشركات.

وأشار إلى اتخاذ الوزارة لإجراءاتها القانونية لوقف تداول هذه الإعلانات الوهمية التي تضر بسمعة المشروعات وبالمواطنين، مؤكدًا أن هذه الإعلانات تعتبر نوع من النصب والاحتيال.

وحذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم؛ بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

