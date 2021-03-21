إضافة الزوجة المحرومة من التموين لبطاقة الزوج الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، عن استعدادات الوزارة لطرح خدمة إضافة الزوجة المحرومة من التموين (التى لا تحصل على أى حصص من الدعم التموينى سواء ببطاقة زوجها أو والدها) على بطاقة الزوج، ابتداء من الأسبوع المقبل.



وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن هناك اتجاها أيضا لفتح باب التقديم لاستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجا، سواء لذوى الاحتياجات الخاصة أو السيدات الأرامل والمطلقات، من خلال تقديم المستندات المطلوبة بمكاتب الوزارة النموذجية المطورة حديثا.

وأكد أن جميع المستندات التى تتسلمها الوزارة من مكاتب التموين المنتشرة بكافة المحافظات يتم مراجعتها من جانب الرقابة الإدارية، للتأكد من استحقاق المواطنين المتقدمين فى الحصول على الدعم.



فى سياق متصل، قال مدير مديرية التموين بمحافظة الدقهلية السيد دايرة، إنه جار حاليا إجراء عمليات تجريبية لتلقى وإدخال طلبات استخراج بطاقات تموينية جديدة، بعدد من المكاتب التموينية، على أن يتم تفعيل الخدمة وتعميمها بكافة مكاتب التموين فى القريب العاجل.

وأوضح دايرة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن وزير التموين على المصيلحى، وعد بتيسير خدمات استخراج بطاقات تموينية جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات المطلقات والأرامل، من خلال إتاحتها بكافة مكاتب التموين.



وأشار وكيل التموين بالدقهلية، إلى أن المديرية تستقبل أسبوعيا طلبات من المواطنين لاستخراج بدل فاقد وتالف لاستصدار بطاقات جديدة، موضحا أن صحة البيانات التى يقدمها المواطنون تسرع فى استخراج البطاقات بشكل كبير.