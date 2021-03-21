مشروع قانون في نيومكسيكو الأمريكية لمنح عمال القطاع الخاص إجازة مرضية مدفوعة الأجر

سيتعين على أصحاب العمل في القطاع الخاص في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية منح إجازة مرضية مدفوعة الأجر للموظفين بموجب إجراء أقرته الهيئة التشريعية للولاية اليوم السبت.

ويسمح مشروع القانون للموظفين بكسب مقابل ساعة واحدة على الأقل من الإجازة المرضية لكل 30 ساعة عمل بدءا من يوليو من العام المقبل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبإمكان العمال استخدام ما يصل إلى 64 ساعة على الأقل في السنة للأمراض الشخصية أو لرعاية أفراد الأسرة. وقالت حاكمة الولاية، ميشيل لوجان جريشام، عبر توتير إنها ستوقع الإجراء ليصبح قانونا.

وقال المشرعون إن ذلك الإجراء يضمن للأشخاص عدم الاختيار بين العمل في ظل المرض أو خسارة الراتب.