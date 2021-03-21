 تقارير ألمانية: إصدار قرار غدا بمواصلة الإغلاق بسبب كورونا في البلاد حتي أبريل - بوابة الشروق
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تقارير ألمانية: إصدار قرار غدا بمواصلة الإغلاق بسبب كورونا في البلاد حتي أبريل

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 3:47 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 3:47 م
كشفت تقارير إعلامية أن اجتماع الغد، المقرر عقده بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزارات الولايات الألمانية، سيصدر مشروع قرار يستهدف مواصلة الإغلاق ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى شهر أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاج"، اليوم الأحد، أن المستشارة الألمانية تعتزم مواصلة قواعد الإغلاق الحالية حتى أبريل المقبل، مشيرة إلى أن مشروع القرار الذي سيتم إقراره في قمة كورونا غدا من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لا يحتوي حتى الآن على تاريخ محدد لنهاية الإجراءات.

ولفتت التقارير إلى أن مسودة مشروع القرار لا تنص على أي خطوات افتتاحية للإغلاق، بل تشير إلى معدل الإصابة القوى، مشددة على أنه ينبغي أن تكون البلدان والمناطق قادرة على بدء "مشاريع نموذجية مؤقتة" من أجل فتح "مجالات فردية" من الحياة العامة بتدابير وقائية صارمة.. كما تطرقت المسودة إلى منح المواطنين رحلات أجازة على أساس مبدأ "أجازة قليلة الاتصال" في نطاق الولايات الفيدرالية.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا كل يوم في تزايد بشكل حاد.

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