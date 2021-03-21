 الصين وأمريكا تتفقان على التعاون بشأن تغير المناخ رغم الخلاف في ألاسكا - بوابة الشروق
الأحد 21 مارس 2021 6:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الصين وأمريكا تتفقان على التعاون بشأن تغير المناخ رغم الخلاف في ألاسكا

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 5:59 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 5:59 ص

 قررت الصين والولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول تغير المناخ، وفقا لبيان صادر عن الوفد الصيني الذي شارك في محادثات رفيعة المستوى في أنكوراج، بولاية ألاسكا.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن الوفد قوله إن الدولتين ملتزمتان بتعزيز التواصل والتعاون بشأن هذه القضية.

وذكرت شينخوا أنه على الرغم من أن أول إجتماع رفيع المستوى بين بكين وواشنطن في ظل إدارة بايدن شابته سلسلة من الاتهامات المتبادلة علنا وفشل في تحقيق أي تقدم في العلاقات الثنائية ، إلا أنه كان "صريحا ومتعمقا وبناء".

وجاء في تعليق لشينخوا يشيد بنتيجة الاجتماع أن الجانبين "أعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون أو التنسيق في بعض المجالات المحددة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك