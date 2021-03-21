 وزيرة فرنسية: تعرضت لتهديد بقتلي عبر «تويتر» لكن إدارته لم تفعل شيئا - بوابة الشروق
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وزيرة فرنسية: تعرضت لتهديد بقتلي عبر «تويتر» لكن إدارته لم تفعل شيئا

رويترز
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 6:51 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 6:51 ص

ذكرت وزيرة المواطنة الفرنسية، مارلين شيابا، أنها تعرضت لأعمال ملاحقة في الإنترنت بما في ذلك التهديد بقتلها عبر "تويتر".

وقالت شيابا، في تغريدة نشرتها اليوم السبت عبر الموقع: "النشاط السياسي لا يمكن أن يكون تبريرا للاعتداءات عبر الإنترنت. بسبب موجة ملاحقة إلكترونية شملت تهديدا بالقتل أرسلت شكوى إلى (إدارة) تويتر وطالبتها أن تتحرك".

وأضافت وزيرة المواطنة الفرنسية أن "تويتر لم تفعل أي شيء"، موضحة أن هذا الأمر دفعها إلى حجب حسابها، ما يعني أن تغريداتها يمكن مشاهدتها فقط لمن بدأ متابعة حسابها قبل ذلك.

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