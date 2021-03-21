مسرح السلام يستضيف العرض المسرحي «قواعد العشق 40» لمدة 3 أسابيع

يستضيف مسرح السلام بالقصر العيني، على خشبته العرض المسرحي (قواعد العشق 40)، لموسم خامس يبدأ من غد الأحد، ويستمر عرضه ثلاثة أسابيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي الأمن بين الجمهور.

قدمت مسرحية (قواعد العشق 40) على مدار خمس سنوات متتالية، حققت خلالها حضور جماهيري كبير، وأعلى إيرادات تخطت حاجز المليون جنيه عام 2017، وعبر السنوات الأربعه الماضية اقتربت إيراداته من المليون الثانية.

والمسرحية مأخوذة عن رواية (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة إليف شافاق، وتدور أحداثها حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي، دراما تورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، وشارك في الكتابة - أيضا - ياسمين إمام وخيري الفخراني، وبطولة الفنانين بهاء ثروت،فكري سليم، فوزية،سمر الشاذلي،هاني عبد الحي، أحمد مجدي، دينا أحمد، إيهاب بكير،ياسر أبو العينين،المنشد سمير عزمي.

وبمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، ومن إخراج عادل حسان، وإنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح.