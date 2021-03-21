طاقم الأطباء بمستشفى التأمين ببني سويف يكرمون المصابات بكورونا في عيد الأم

أقدم الأطباء وطاقم التمريض على رفع الروح المعنوية للسيدات المصابات بالفيروس ويخضعن للعلاج داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، وتكريمهن في عيد الأم، وذلك بمنحهن باقة ورود وكروت معايدة تحمل عبارات "انتي في القلب مش في العزل" و "كل عيد أم وانتي طيبة يا أمي".

ويأتي ذلك في لفتة إنسانية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، إن دور الفرق الطبية الهام في تخفيف الآلام عن المرضى وأهمية مراعاة الحالة النفسية للمرضى وخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد، والدعم المعنوي للمساعدة على الشفاء.

وأضاف مدير الفرع التأمين الصحي ببني سويف، على ضرورة الاهتمام بالمرضى، وتقدم مدير فرع للتأمين الصحي بالمحافظة، بأسمى مشاعر التهنئة والإنسانية إلى أمهات مصر جميعًا وأمهات بني سويف خاصة، بمناسبة عيد الأم، في يوم وفاء الأبناء بأمهاتهم، والتي حملت على عاتقها رحلة طويلة من البذل والعطاء والتفانى والتضحية، في رعاية أبنائها وتحمل كل الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ووطنهم.

كما بعث مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، برسالة حب وود وتهنئة لجميع أمهات الشهداء بجمهورية مصر العربية، وأكد أن عيد الأم هو ذكرى عظيمة تجسد معاني الحب والعطاء.

وأكد أن الأمهات هن رمز للحكمة والصبر والعطاء، وندين لكل أم كانت السبب فى وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، فهن مثال الحكمة والصبر.

وتقدم إلى جميع الأمهات بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان، داعيا الله يحفظ جميع ابناء مصر من كل سوء ومكروه.