الرئيس الباكستاني: تلقي لقاح كورونا أمر واجب وأنه فعال 100%

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يعد أمرا واجبا لابد منه.

وحذر علوي - في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الأحد- الأمة من مغبة هؤلاء الذين يثيرون الشكوك في لقاح "كورونا"، والاحتراس منهم لإنهم لا يدركون.

وشدد عارف على أن اللقاح فعال بنسبة 100 % في معظم الحالات، موضحًا أنه في حالة بقاء اللقاح فإن خطورة العدوى تقل بصورة كبيرة ما يزيد من معدل النجاة من المرض.

وكانت باكستان قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 3677 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 626 ألفا و802 حالة.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و843 حالة.