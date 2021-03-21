 الاتحاد الأوروبي يعقد قمة الخميس المقبل بسبب الانتشار المتزايد لكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعقد قمة الخميس المقبل بسبب الانتشار المتزايد لكورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 10:54 ص

يعقد الاتحاد الأوروبي قمة عبر الفيديو، يوم الخميس المقبل؛ بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية حاجز المليون، أول أمس الجمعة، وفق ما أظهره إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء.

وسجلت أوروبا منذ ظهور الجائحة 37 مليونًا و221 ألفًا و978 إصابة بفيروس كورونا على الأقل، ومليون و62 وفاة، وفقًا لإحصاء «رويترز»، يوم الجمعة الماضي.

وتمثل الوفيات بالمنطقة، التي تضم 51 دولة، نحو 35.5 في المئة من إجمالي الوفيات بالفيروس في العالم، و30.5 في المئة من مجموع الإصابات.


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