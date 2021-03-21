مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حوادث أمنية بكابول

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون فى حوادث أمنية مختلفة شهدتها العاصمة الأفغانية كابول خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد، أن 5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بعدما مرت سيارتهم على لغم أرضي في منطقة جهار أسياب في العاصمة كابول، فيما أفاد أحد أقاربهم بأن الأسرة كانت في طريقها إلى منطقة لالاندار للاحتفال بعيد النوروز.

وأعلنت الشرطة مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر في انفجار وقع على جانب الطريق في منطقة باجرامي بكابول، فيما أفاد مصدر أمني بأن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة باجمان بكابول.