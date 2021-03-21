العراق: هيئة المنافذ الحدودية تطالب بإغلاق المعابر غير الرسمية في كردستان

كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن وجود منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان فضلا عن عدم خضوع الرسمية منها إلى الحكومة الاتحادية، مطالبة بضرورة إغلاقها.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي في تصريحات - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد - إن "هناك العديد من المنافذ والمعابر غير الرسمية وكذلك هناك فتحات أغلبها في إقليم كردستان"، موضحا أن الهيئة قدمت مقترحات وكتبا رسمية عدة مرات إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإلى قيادة العمليات المشتركة وإلى قيادة قوات حرس الحدود.

وأضاف أن "رئيس الوزراء متابع لهذا الموضوع بشكل حثيث جدا، وأوعز بمتابعة هذا الملف، ولكن الغالب العام لهذه المعابر والمنافذ في إقليم كردستان، وبالتالي فإن إغلاق هذه المعابر والمنافذ يكون من مسؤولية قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإقليم".

وأشار الوائلي، إلى أنه "حتى الان لم تخضع منافذ الاقليم إلى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية ولم ينفذ الإقليم قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019".