الصحة السعودية: لم نسجل أية وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ لقاح كورونا



نفى متحدث الصحة السعودية محمد العبد العالي، وجود ارتباط بين لقاحات كورونا كمسبب للجلطات، لافتًا إلى أن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، قال العالي، إن السعودية لم تسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ لقاح كورونا، موضحًا أن «المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من التطعيم نفسه».



وذكر متحدث الصحة السعودية أن «السيدة المرضع بإمكانها أخذ لقاح كورونا»، مؤكدًا أنه «لن يؤثر عليها ولا على الرضيع».