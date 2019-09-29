وزير الدفاع البريطاني: خفض المساعدات الخارجية قانوني تماما

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن حكومة بلاده لا تزال واثقة بأن قرارها بخفض ميزانية المساعدات الخارجية "قانوني تماما"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا" اليوم الأحد.



ومع ذلك، قال والاس إن الوزراء سيدرسون رأيا قانونيا حذر من أن الخطة بالتخلي عن التزام بإنفاق 7ر0 بالمئة من إجمالي الدخل الوطني على المساعدات غير قانونية.



وجاء في الرأي الصادر عن المدير السابق للنيابات العامة لورد ماكدونالد من مقاطعة ريفر جلافين نيابة عن غرف ماتريكس، وهي مجموعة من غرف المحامين المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، إن وزير الخارجية دومينيك راب ليس لديه السلطة في تغيير الهدف المنصوص عليه في القانون بموجب قانون صادر من البرلمان عام 2015.



وفي مقابلة مع برنامج "أندرو مار" بقناة "بي بي سي1" التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، قال والاس إن "الحكومة دون أدنى شك ستنظر في وجهة نظر غرف ماتريكس".



وقال إن "المدعي العام (مايكل إيليس) سوف يتخذ قرارا. وجهة نظرنا أن ما أعلناه قانوني تماما".