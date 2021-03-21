تشيلسي يفوز على شيفيلد بهدفين ويتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

تأهل تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 الدقيقة عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء شيفيلد يونايتد ليبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى بن تشلويل الذي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء مرة أخرى حيث حاول أوليفر نوروود إبعادها لكن الكرة غيرت اتجاهها وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل حكيم زيياش الهدف الثاني لتشيلسي عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وفرض فريق شيفيلد يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل، كان فريق تشيلسي أكثر واقعية وتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تشكل محاولات الفريقين الهجومية أي خطورة على المرميين حتى جاءت الدقيقة 24 والتي شهدت تسجيل تشيلسي لهدف التقدم عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء شيفيلد يونايتد ليبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى بن تشلويل الذي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء مرة أخرى حيث حاول أوليفر نوروود إبعادها لكن الكرة غيرت اتجاهها وعانقت الشباك.

بعد الهدف تخلى فريق تشيلسي قليلا عن حذره الدفاعي وفرض سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف ثان، ولكن سيطرته لم تدم طويلا حيث استعاد شيفيلد السيطرة مرة أخرى على مجريات اللقاء ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى تشيلسي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 42 والتي كادت أن تشهد تسجيل تشيلسي للهدف الثاني عندما أخطأ نوروود في تمرير الكرة ليقطعها كريستيان بوليسيتش لينفرد بالحارس آرون رامسدالي، الذي تألق وتصدى للكرة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم تشيلسي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق شيفيلد يونايتد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل فيما تراجع تشيلسي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 67 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها ديفيد ماكجولدريك بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

واستمرت محاولات شيفيلد يونايتد الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكن تشيلسي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما استلم حكيم زيياش الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز تشيلسي 2 / صفر.