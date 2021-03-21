مسؤولة أمريكية: إدارة بايدن تعتز بشراكتها مع ناميبيا

وجهت جيسيكا لونغ نائبة السفير الأمريكي في ناميبيا كلمة تهنئة بالنيابة عن سفارة وشعب الولايات المتحدة للشعب الناميبي بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لإستقلال ناميبيا.

وقالت جيسيكا، في كلمتها، إن الولايات المتحدة تعتز بشراكتها القوية مع ناميبيا على مدى السنوات الـ 31 الماضية، حيث واجها معًا التحديات واحدة تلو الأخرى، من بينها جائحة كوفيد-19، ووباء فيروس نقص المناعة البشرية، وتغير المناخ، واستغلال الحياة البرية في ناميبيا، وغيرها على القائمة الطويلة.

وأشارت إلى أن الدولتين تجددان، في تلك المناسبة، تعاونهما في مواجهة التحديات التي تنتظرهما في المستقبل، مجددة التزام إدارة بايدن-هاريس التزامًا راسخًا بتعزيز التعاون في مجال الصحة العالمية والأمن الصحي العالمي، بعدما حققت الشراكة الصحية بين الولايات المتحدة وناميبيا على مدار الـ 17 عامًا الماضية، نتائج جيدة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

وأعربت عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز العلاقة الثنائية القوية على أساس التزامهما المشترك بالقيم الديمقراطية.