بيرلو يعلق على مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

علق الإيطالي أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، على مستقبل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مع السيدة العجوز.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس وبينفنتو حول مستقبل رونالدو:«حتى الآن، لم نفكر بهذا الموضوع، يتبقى عام على انتهاء عقد كريستيانو معنا ونحن سعداء بذلك».

وأضاف: «نحن نركز على نهاية الموسم، رونالدو سجل الكثير من الأهداف وإمكاناته أبعد من أن تناقش».

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد فتح الباب أمام عودة رونالدو، مؤكدا أنه أمر محتمل ولكن لايزال الدون لاعبا حتى الآن في صفوف يوفنتوس.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018 ليوفنتوس، بعد رحلة مميزة مع الميرينجي نال خلالها العديد من الألقاب.