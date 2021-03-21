تعليم الوادي الجديد يستأنف العمل بخطة التثقيف الصحي لطلاب المدارس

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن استئناف العمل تجاه تنفيذ ندوات توعوية لطلاب المدارس، ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية، حيث يتضمن البرنامج لقاءات تثقيفية حول صحة الفم والأسنان والتنمر، وفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقاية من الجائحة، وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.

وقال "النيلي"، إنه يتم تنفيذ تلك الندوات بجميع الإدارات التعليمية من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي، والسن المدرسي بمديرية الصحة بالتعاون مع مسؤول الصحة بقطاع تعليم المحافظة.

وأضاف أن هدف البرنامج هو توجيه النصائح والإرشادات اللازمة للطلاب، وطرق الوقاية للعديد من المشكلات الصحية التى تواجه البعض، فضلًا عن مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

وأشار إلى أن الندوات تشهد تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب من خلال الأسئلة والاستفسارات حول الفيروس وطرق الحماية منه.