قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن هناك عادات وثقافات سلبية لدى الأسر المصرية، رغم تميز السيدة المصرية بالعديد من الصفات الحميدة عن غيرها من نساء العالم مثل ثقافة المبالغة في تجهيز العروس.



وأضافت والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن المبالغة في تجهيز العروس وراء ذهاب عدد كبير من الغارمات، مؤكدة أنه يجب مواجهة هذه الثقافة لأنها ما تؤدي إلى حبس الأمهات.



وأوضحت أن مصر لديها عادة المبالغة في الإنفاق على المظاهر، معقبة: «تلاقينا نسرف في الموائد خلال المناسبات والأفراح وشهر رمضان، وفي تجهيز العروس، وغيرها من تصرفات تتسم بالتقليد».



وأكدت أن هذه التصرفات المظهرية تترتب عليها مشكلات اقتصادية وقانونية واجتماعية تستمر لسنوات، وتفسد الزيجات في أحيان كثيرة، مشيرة إلى حديث الرئيس اليوم حول ضرورة نشر الثقافة المجتمعية، ليشترك فيها المدرسة والجامعة والإعلام والفنون والثقافة، ورجال الدين في المساجد والكنائس.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بمناسبة عيد الأم في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



وحضر الاحتفال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونبفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.





