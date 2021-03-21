رئيس اتحاد المعلمين في ألمانيا يتخوف من عودة غلق المدارس

أعرب هاينز-بيتر مايدينجر رئيس اتحاد المعلمين في ألمانيا عن تخوفه من الاضطرار إلى العودة إلى التدريس عن بُعْد بسبب نقص اختبارات كورونا وتطعيم المعلمين.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد:" هناك إمكانية واحدة لتحويل المدارس إلى أماكن آمنة بعض الشيء في ظل الموجة الثالثة وذلك بتطعيم المعلمين وفي الوقت نفسه إجراء اختبار سريع لكل المعلمين والتلاميذ مرتين أسبوعيا على الأقل".

وشكا مايدينجر من بطء وتيرة التطعيم والاختبارات بشكل كبير " ولهذا لا أعتقد أن بإمكاننا فتح المدارس في الموجة الثالثة".

وذكر مايدينجر أن عدد الحصص الدراسية التي تم إلغاؤها منذ بدء الجائحة يتراوح بين 500 إلى 600 حصة ولفت إلى أن أفضل حصص التدريس عن بُعْد لا تتمتع بنفس جودة حصص الحضور الشخصي " وثمة سؤال يثور ببطء عن الشء الذي لا يزال له قيمة في هذا العام الدراسي"، وقال إن كل التلاميذ صار لديهم فجوات أصبحت بالنسبة لـ20% منهم أكبر من إمكانية تعويضها.

من جانبه، قال يورجن يون الرئيس التنفيذي لاتحاد المدارس الثانوية المتوسطة إن المدارس تم فتحها في العديد من الأماكن كـ " معامل تجريب" بدون استراتيجيات اختبار وعروض تطعيم، ورأى أن الوسيلة الأفضل للأطفال هي إجراء الاختبار في منازلهم تحت إشراف أولياء أمورهم لأن البديل هو استقدام فريق خبراء خارجي للقيام بهذه الاختبارات في المدارس.