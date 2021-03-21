 انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
الأحد 21 مارس 2021 6:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو

محمد جلال
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 6:39 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 6:42 م

انطلق ظهر اليوم الأحد، معسكر المنتخب الأولمبي على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة جميع اللاعبين ضمن برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو التي تنطلق شهر يوليو المقبل.

وبدأ المعسكر بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني لجميع اللاعبين في حضور أعضاء الجهاز الفني مطالبا كل اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، مع شرح ظروف المعسكر الحالي.

ووجه غريب الشكر للأجهزة الفنية وإدارات الأندية لتعاونها مع المنتخب الأولمبى.

وكان مقررا خوض وديتين للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب المدير الفني، أمام منتخب جنوب أفريقيا، ولكن ظروف كورونا وإجراءات الحجر الصحي تسببت في إلغاء المباراتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك