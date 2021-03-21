انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو

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انطلق ظهر اليوم الأحد، معسكر المنتخب الأولمبي على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة جميع اللاعبين ضمن برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو التي تنطلق شهر يوليو المقبل.

وبدأ المعسكر بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني لجميع اللاعبين في حضور أعضاء الجهاز الفني مطالبا كل اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، مع شرح ظروف المعسكر الحالي.

ووجه غريب الشكر للأجهزة الفنية وإدارات الأندية لتعاونها مع المنتخب الأولمبى.

وكان مقررا خوض وديتين للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب المدير الفني، أمام منتخب جنوب أفريقيا، ولكن ظروف كورونا وإجراءات الحجر الصحي تسببت في إلغاء المباراتين.