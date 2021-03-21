الأم المثالية بسوهاج: المرأة تتحدى الظروف والصعاب وتضحى بصحتها من أجل أبنائها

استقبلت أحلام عبد اللطيف طلب المقيمة بحي غرب محافظة سوهاج على لقب الأم المثالية عن المحافظة، خبر فوزها بالزغاريد والدموع تنهمر من عينيها.

وأشارت أحلام في حديثها إلى أن ابنها معيد في كلية حاسبات ومعلومات، والثاني حصل على بكالوريوس تجارة انجليزي جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى، لافتةإلى إن زوجها توفي منذ أكثر من 10 أعوام فتولت تربية طفليهما تربية جيدة دون المساعدة والدعم من أي جمعية أو أشخاص آخرين.



وتابعت: تكريمي هذا صالح قلبي وأهدى تكريمي لزوجي الراحل، وأولادى، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن أبنائي.



وأوضحت الأم المثالية بسوهاج أنها حاصلة على بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعي وتعمل مهندسة زراعية حرة وبعد الزواج بستة عشر عاما توفى الزوج إثر حادث أليم، وعملت بعد ذلك بالتطوع بالمساجد، كما بدأت بعمل المأكولات وتسويقها، إلى أن علمت اولادها ووصلت للقب الأم المثالية.