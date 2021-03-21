تليجراف: سفينة بريطانية لمنع غواصات روسيا من إتلاف كابلات الإنترنت البحرية

تعتزم البحرية الملكية البريطانية نشر سفينة لمنع الغواصات الروسية من إتلاف الكابلات البحرية لبريطانيا ومن ثم عرقلة الوصول للإنترنت في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية نقلا عن مسؤولين دفاعيين كبار.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تدخل السفينة الخدمة بحلول عام 2024 وتهدف إلى أن تكون جزءا من وجود بريطاني أكثرقوة حول العالم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

كما تعمل القوات المسلحة على وقف تشغيل آليات مقاتلة قديمة لإفساح الطريق أمام إنفاق أكبر على تحديث الجيش.

وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز بأن طائرات النقل "هيركليز"، التي تستخدمها القوات الخاصة في عملياتها، ستكون من بين أبرز ضحايا عملية الإصلاح الشاملة لمعدات الدفاع.

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس ، قال في مقال منفصل في صحيفة تليجراف، أن التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة "تغير إلى درجة لا يمكن التعرف عليها" على مدى العقود الثلاثة الماضية ، حيث إن أعداءها "لديهم خيارات أكثر بلا حدود" لإلحاق الأذى بالبلاد ، بما في ذلك عبر التكنولوجيا والتشفير.