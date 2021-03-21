داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 33 جنديا في مالي

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اليوم الأحد مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 33 جنديا في مالي.



وقال التنظيم في رسالة إن هؤلاء الجنود قُتِلُوا في كمين نُصِب لهم من قبل "جند الخلافة" يوم الاثنين الماضي.



ولم يتسن مراجعة هذا التصريح للتنظيم من جهة مستقلة.



كان الهجوم وقع في مدينة تيسي شرقي مالي يوم الاثنين الماضي على معسكر للجيش، وأفادت البيانات الصادرة عن القوات المسلحة المالية بأنه أسفر عن مقتل 33 جنديا و20 مهاجما، ووصف الجيش الهجوم بأنه "هجوم إرهابي" لكنه لم يوضح الجهة التي تقف وراءه.



يشار إلى ان العديد من الجماعات المتشددة لها نشاط منذ سنوات في مالي الواقعة غرب افريقيا والدول المحيطة بها وتنفذ هذه الجماعات هجمات بشكل متكرر على مدنيين وعسكريين هناك حيث يوجد فرعان لتنظيم داعش فضلا عن جماعات تدين بالولاء لتنظيم القاعدة.



ويوجد في مالي مهمة للأمم المتحدة وأخرى للاتحاد الأوروبي.