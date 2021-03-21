متطرفون يمينيون ينضمون لاحتجاجات ضد إجراءات كورونا في رومانيا

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شارك أعضاء بارزون في حزب يميني متطرف جديد المتظاهرين الذين تجمعوا، اليوم السبت، في بوخارست للتظاهر ضد القواعد المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا في رومانيا.

وشارك أعضاء التحالف من أجل وحدة الرومانيين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة، وكذلك في مدينة كلوج نابوكا بإقليم ترانسيلفانيا.

كما انتشرت الرموز الدينية في جميع أنحاء الحشد، حيث يرفض العديد من المسيحيين الأرثوذكس القيود المفروضة على القداسات الدينية.

وقالت الشرطة إنها ستفرض غرامة على المتظاهرين الذين يخالفون القواعد المتعلقة بوضع الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي.

وتفرض القواعد وضع الأقنعة في الأماكن العامة المغطاة والمكشوفة ، كما أن المطاعم والمؤسسات الثقافية في بوخارست مغلقة.

وبلغ معدل الإصابة في رومانيا على مدار سبعة أيام اليوم السبت 2ر189 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة.