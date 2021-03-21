السيسي: نستمع للكل من أجل الوصول لقانون أحوال شخصية يلبي المطالب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة على الاستماع للكل والوصول إلى قانون أحوال شخصية يلبي المطالب، متابعًا: «القوانين مش كل حاجة، والأصل المجتمع والأسر».

وتساءل السيسي، خلال كلمة بمناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم الأحد: «هل مستعدين نوفر ما أمكن ومناخ مناسب للطفل أو الطفلة داخل الأسرة التي لم توفق أو تنجح؟».

وذكر أن الانفصال وتداعياته قضية خطيرة، مضيفًا: «نحاول تقليل حجم الأثر الصعب على الطفل أو الطفلة، والأب أو الأم اللي بيلوم على التاني أول شرخ حقيقي في شخصية الطفل».

ولفت إلى أن الاختلاف بين الزوج والزوجة والانفصال أمر من الممكن حدوثه، متوجهًا بنصيحة للأهالي: «امنحوهم الفرصة للخروج باستقامة وشخصية متوازنة، والتحد بكل إيجابية عن الانفصال سواء الرجل أو المرأة».