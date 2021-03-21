مطروح: الانتهاء من مشروع المدفن الصحي الجديد أول يونيو المقبل

قال اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المدفن الصحي الجديد بالكيلو 20 طريق مرسى مطروح سيوة، سيقام على مساحة 60 فدانا، موضحا أن المشروع يتكون من مبنى إداري وحراسة ومبنى كهرباء ومبنى تحكم وميزان.

وأضاف أن المنظومة تتكون من 6 خلايا لتدوير القمامة كل خلية تبلغ مساحتها 10 أفدنة، مع إنشاء مصنع لتدوير القمامة بالمدفن الجديد، ودفن ناتج المصنع في الخلايا، حيث تبلغ مساحة خلية المدفن 170×100 م2 وبارتفاع 8 أمتار، والمقرر الانتهاء من المشروع في الأول من يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد السكرتير العام، موقع المقلب الصحي لتجميع القمامة بالكيلو 29 طريق مطروح سيوة، لإعادة تدويرها بالشكل الأمثل وحفاظا على المظهر العام، موجها بالإسراع في نقل القمامة بعيدا عن حرم الطريق وتوزيعها وتسويتها بالشكل الأمثل في أماكنها.

كما تفقد سكرتير عام المحافظة، المصنع الحالي لإعادة تدوير القمامة بالكيلو 9 طريق الإسكندرية مطروح، ومنظومة العمل به من المكبس ومصنع تصنيع الأكياس وغيرها، موجها بالعمل على إعادة استغلال وتشغيل مصنع تصنيع الأكياس وتدويرها بالشكل الامثل.