الوادي الجديد تستعد لإطلاق حملة التطعيم بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال

تستعد مديرية الصحة بالوادي الجديد، لانطلاق حملة التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 28 مارس الجاري ولمدة 4 أيام متتالية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، بهدف الحماية من شلل الأطفال وتحقيق شعار "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال"، مشيرا إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية للحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

ولفت إلى أن التطعم ليس له أية آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، موضحا أنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.