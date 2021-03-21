وكيل صحة النواب: الانتهاء من التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري آخر العام

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تعمل على 4 لقاحات مضادة لكورونا، مشيرًا إلى خضوعهم للتجارب ما قبل الإكلينيكية بالمعهد القومي للبحوث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أحدهم هذه اللقاحات وصل حاليًا لمرحلة التجارب الإكلينيكة، ودخل مرحلة التجارب السريرية على المتطوعين.

وأوضح أن مرحلة التجارب السريرية تستغرق مدة من 6 إلى 9 أشهر حتى يتم التأكد من نتائجه وآمانه وفعاليته، ليطرح بعدها في الأسواق، ذاكرًا أنه يعتمد نفس تكنولوجيا تصنيع اللقاح الصيني.

وأشار إلى الانتهاء من التجارب السريرية على أول لقاح مصري مضاد لكورونا بنهاية العام الجاري، ليتم نشرها في الدوريات العالمية للبدء في أخذ موافقات تداوله.



