وفاة ثلاثة أشخاص جراء غرق قارب صيد في إندونيسيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء اصطدام قارب صيد بحاجز أمواج وغرقه في خليج جاكرتا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية ، اليوم الأحد.

وكان القارب يقل 16 شخصا عندما كانوا يصطادون في خليج جاكرتا وكان في طريق العودة إلى ميناء في جاكرتا عندما تعطل محركه.

وقال العودى محمد، المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، إن القارب بدأ في التأرجح بسبب الرياح القوية التي تسببت في اصطدامه بحاجز الأمواج وغرقه.

ونقل موقع "سيندونيوز.كوم" عن المتحدث قوله إن ثلاثة من الركاب الـ16 لقوا حتفهم على الفور. وغرق القارب، الذي يعتبره السكان المحليون وسيلة نقل مستأجرة لقضاء وقت الفراغ في الصيد، في المياه العميقة التي يبلغ عمقها خمسة أمتار في وقت الظهيرة.

وتوفي أحد الضحايا لأنه لم يكن قادرا على السباحة بينما توفي الآخران لأنهما سحقهما القارب الذي تردد أنه لم يكن مجهزا بعوامات أو سترات نجاة.

وتم انقاذ 13 راكبا آخرين من بينهم قائد القارب.