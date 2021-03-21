 بابا الفاتيكان: العنصرية فيروس سريع التحور يستمر في إحراجنا - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان: العنصرية فيروس سريع التحور يستمر في إحراجنا

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 5:39 م

وصف البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، العنصرية بـ"الفيروس سريع التحور".

وقال بابا الفاتيكان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "العنصرية فيروس سريع التحور، وبدلا من أن يختفي، يختبئ ويظل متربصا للظهور مرة أخرى.. تستمر حالات العنصرية في إحراجنا، لأنها تظهر أن تقدمنا الاجتماعي ليس حقيقيا أو نهائيا كما نعتقد"، مختتما تغريدته بـ"وسم" (محاربة العنصرية) "#FightRacism".

وأشارت شبكة (يورو نيوز) إلى أن تغريدة بابا الفاتيكان تأتي في التاريخ، الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

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