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طائرة «بوينج» تنزلق من مدرج مطار في جاكرتا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 11:05 ص

انزلقت طائرة شحن إندونيسية، كانت قد عادت إلى مطار في جاكرتا بعد وقت قصير من اقلاعها بسبب مشكلة فنية، خارج المدرج، عندما هبطت في المطار، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال يوهانس هاري دوجلاس سيريت، المتحدث باسم موقع "إير نيف" الالكتروني المختص بشؤون الطيران إن الطائرة طراز "بوينج 737 - 400" التابعة لشركة "تريجانا إير" للطيران عادت إلى مطار "حليم بيرداناكوسوماه" بعد حوالي دقيتين من إقلاعها أمس السبت.

وتم تحويل مسار العديد من الرحلات من هذا المطار إلى مطار "سويكارنو هاتا" في منطقة بانتين، بإقليم جاوة الغربية، نظرا لأن الطائرة عرقلت الحركة على مدارج المطار.

وأضاف المتحدث أنه كان من المقرر أن تتجه الطائرة إلى منطقة "ماكاسار" بمقاطعة "سولاويسي الجنوبية". وبدأت اللجنة الوطنية لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

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