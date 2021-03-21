وزيرة الثقافة تؤكد قدرة المرأة المصرية على النجاح في مختلف المجالات

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن المرأة المصرية شريك أصيل وفاعل في المجتمع، مؤكدة نجاح المرأة في مختلف المجالات.

وأعربت عبدالدايم خلال مشاركتها في أمسية أوركسترا القاهرة السيمفوني اليوم السبت، عن اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور، مؤكدة سعادتها بهذه المشاركة لما يمثله الفن من قيمة سامية ويعكس إيمان الوطن بدور الإبداع فى تحقيق التنمية.

وعزفت وزيرة الثقافة على آلتها الاثيرة، وحملت الجمهور فى رحلة إلى عالم الأحلام، تنقلت خلالها برشاقة بين النغمات لترتقى بالمشاعر والوجدان، كما برزت قدرة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى في قيادة الأوركسترا بتمكن واقتدار ووضوح الاشارات، حيث نجح في خلق حاله من التناغم بين عازفى الاوركسترا السيمفونى وفريق بغدادى بيج باند .

أقيم الحفل على مسرح الأوبرا الكبير، بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومصاحبة فريق بغدادى بيج باند، وتضمن مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج ، انطونيو جوبيم ، جلين ميللر ، جوى جارلاند ، انتونى نيولى ليسلى بريكيوسى .

حضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة منهم الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والدكتورة فايزة ابو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.

كما حضر الحفل عدد من نجوم الفن المصري منهم: الفنان الكبير سمير صبري والمطرب الكبير محمد منير، والإعلامية القديرة ايناس جوهر، وعدد من قيادات وزارة الثقافة هم الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، المخرج الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان القدير ياسر صادوق رئيس المركز القومي للمسرح،المخرج محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما.

بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة : ايناس عبد الدايم تؤكد قدرة المراة المصرية على النجاح فى مختلف المجالات... تم النشر بواسطة ‏رئاسة مجلس الوزراء المصري‏ في السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١