إسرائيل ترفع القيود عن الدخول إليها بعد حكم قضائي

رفعت إسرائيل قيودًا كانت فرضتها في وقت سابق من العام الجاري، شملت السماح لأعداد محدودة من الأفراد بالدخول إليها عبر مطارها الدولي الوحيد، وذلك بعد صدور حكم قضائي.

وبداية من اليوم الأحد، سيتم السماح لأي عدد من الأفراد بدخول إسرائيل على متن الرحلات الواصلة إلى مطار بن جوريون الدولي، بالقرب من تل أبيب.

وذكرت وزيرة السياحة أوريت فركش-هكوهين، عبر موقع تويتر، أنه سيتم أيضًا فتح معبر "طابا" بين إسرائيل ومصر، وذلك للمرة الأولى منذ عام.

ويأتي رفع القيود على السفر بعد أن قضت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأربعاء الماضي، بأن التدابير "تنتهك الحق الدستوري الأساسي في دخول إسرائيل والخروج منها، فضلا عن حقوق أخرى في صميم النسيج الديمقراطي للحياة".

وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد فرضت قيودًا، تضمنت السماح لما لا يزيد عن ثلاثة آلاف شخص بدخول البلاد يوميًا، وذلك لمنع دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وكان تم إغلاق مطار بن جوريون الدولي بالكامل في يناير، وتم إعلان السماح للأعداد المقلصة بالدخول في إطار تخفيف الإغلاق.

وإذا لم يكن قد فات الأوان لحجز رحلة جوية، فإن الإسرائيليين في الخارج يمكنهم، نظريًا على الأقل، العودة لإسرائيل واللحاق بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد غد الثلاثاء.