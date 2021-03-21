 هاريس تهنئ أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في تنزانيا - بوابة الشروق
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هاريس تهنئ أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في تنزانيا

رويترز
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 6:39 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 6:39 ص

هنأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيسة تنزانيا سامية حسن بتوليها منصبها، والتي تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وتوجهت هاريس، وهي أول امرأة وأول أمريكية سمراء وأول أمريكية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، بالتهنئة في تغريدة عبر "تويتر".

وقالت: "أبعث بأطيب التمنيات لسامية حسن صلوحي بعد أدائها اليمين رئيسة جديدة لتنزانيا وهي أول امرأة تتولى المنصب".

وأضافت: "الولايات المتحدة مستعدة للعمل معكم لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأدت حسن، نائبة الرئيس منذ 2015، اليمين أمس الجمعة بعد وفاة رئيس البلاد جون ماغوفولي.

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