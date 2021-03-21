الصحة الكينية: أكثر من 9 آلاف عامل بالقطاع الطبي تلقوا لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة الكينية، أن ما لا يقل عن 9 آلاف و144 من العاملين في القطاع الطبي والخطوط الأمامية لمواجهة وباء كورونا، تلقوا اللقاح المضاد للفيروس حتى الأسبوع الماضي.

ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا جموع الشعب الكيني إلى تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن خبراء الطب المحليين أكدوا سلامة لقاح "استرا زينيكا" الذي تستخدمه البلاد .. مؤكدا أن التطعيم أمر اختياري.

على جانب آخر، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كينيا 112 ألفا و 805 حالات، وذلك بعد تسجيل 890 إصابة جديدة.

وتركزت أغلب الحالات في العاصمة نيروبي بواقع 431 حالة، تلتها مقاطعة ناكورو بواقع 120 حالة، ومقاطعة كيامبو بواقع 95 حالة، ومنطقة ماتشاكوس بواقع 53 حالة.

وتضمنت الحالات الجديدة 792 مصابا من كينيا و78 مصابا أجنبيا، بينما تراوحت أعمار المصابين ما بين 3 أشهر إلى 99 عاما.

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