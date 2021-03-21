إيران تسجل 7260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و801 ألف و65 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و858 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 61 ألفا و797 حالة ووفا، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و543 آلاف و119 متعاف حتى الآن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن أكثر من 12 مليونا و100 ألف شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.