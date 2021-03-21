إيبروم: تشغيل مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ضمن أبرز نتائجنا في 2020

قال أمجد الأحمدى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم"، إن شركته نجحت في تحقيق أعلى معدلات الأداء والحفاظ على الأصول بمواقع عملها المختلفة، حيث تم تشغيل مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ورفع كفاءة العديد من الوحدات الإنتاجية بميدور وإيلاب، والاستمرار في تقديم الدعم الفني في أموك وإستيرنيكس ومشروع توسعات ميدور.



ولفت الأحمدي -خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام الماضي 2020 برئاسة طارق الملا وزير البترول- إلى قيام الشركة بإدارة والإشراف على الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة (سونكر)، فضلا عن تقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع مثل شركات الإسكندرية والعامرية للبترول والسويس لتصنيع البترول وأسيوط لتكرير البترول وشيفرون.



فيما أكد وزير البترول أهمية الاستمرار في اختيار الكفاءات الشابة والعناصر الفنية المؤهلة التي تعتمد عليها شركة "إيبروم" في تشغيل المنشآت البترولية بشركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية، مشددا على أهمية وجود منظومة داخل الشركة للاستمرار في إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر، خاصة أن نشاط "إيبروم" يعتمد بصفة أساسية على المهارات والعقول والكفاءات، خاصة مع تزايد أنشطتها في ضوء تنفيذ العديد من المشروعات البترولية الجديدة التي تتطلب تواجد الكوادر المؤهلة في أعمال التفتيش والإدارة والتشغيل والصيانة.



وشدد الوزير على أهمية الاستمرار فى الاهتمام والمراجعة المستمرة لتطبيق كل معايير السلامة والأمان الصناعى وحماية البيئة كعامل أساسى لتلافى أي ثغرة تؤثر على سلامة الأفراد والأصول وكفاءة التشغيل والعملية الإنتاجية.