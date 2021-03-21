تراجع حجم الشحنات في الموانئ الكورية الجنوبية خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات نُشرت اليوم الأحد، أن حجم الشحنات التي استقبلتها الموانئ الكورية الجنوبية انخفض بنسبة 3ر2% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات وزارة المحيطات والمصايد أظهرت أن الموانئ المحلية تعاملت مع شحنات تزن 118 مليون طن الشهر الماضي، مقارنة بـ121 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت شحنات الصادرات والواردات بعد تراجع استمر 14 شهرا، حيث زادت بنسبة 4ر0%.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الخارجي على السيارات الرياضية والصديقة للبيئة.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية من السيارات قد ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 47%.