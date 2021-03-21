السودان يجري تحديثا لخريطة الكتل النفطية لجذب استثمارات أجنبية

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية اليوم الأحد في بيان أنها تجري تحديثا الآن على 26 كتلة نفطية، 5 منها في المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للبحر الأحمر.

وذكر البيان أن الخريطة الجديدة تأتي مع استعداد السوان لدخول "استثمار عالمي" في القطاع، "وبعد إنتهاء أمد بعض اتفاقيات الكتل النفطية وأيلولتها بالكامل للدولة".

وقال المهندس محمد عبدالغني عوض رئيس قسم الترويج بالادارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي أنه تم "طرح جميع المربعات (الكتل) للاستثمار الخالية منها والمنتجة بعد أن تم تحديثها لجذب كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والغاز ذات القدرات المالية والفنية العالية للاستفادة من الفرص المتاحة بعد أن تحلل السودان من القيود الدولية".